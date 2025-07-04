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04 июля, 12:02

Экономика

Московская биржа приостановила торги акциями ЮГК

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская биржа приостановила торги акциями компании "Южуралзолото" (ЮГК) на основании предписания Центробанка России. Об этом биржа сообщила в своем телеграм-канале.

"Торги акциями ЮГК приостановлены во всех режимах торгов", – отмечается в сообщении.

Последняя сделка состоялась в 10:29 по московскому времени. Торги остальными инструментами проходят в штатном режиме.

В июле прошлого года прокуратура провела проверку на промплощадках ЮГК в Пластовском, Верхнеуральском и Еткульском районах после прорыва дамбы. В связи с обнаруженными нарушениями, допущенными во время строительства гидротехнического сооружения, были возбуждены уголовные дела о нарушении правил охраны окружающей среды и порче земли.

В этом году Генпрокуратура потребовала от суда обратить в доход государства компанию "Южуралзолото". В иске указано, что ее владелец миллиардер Константин Струков нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью, воспользовавшись процедурой банкротства, чтобы получить контроль над имуществом компании. В результате было создано ПАО "Южноуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК").

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