Генпрокуратура призвала обратить в доход государства компанию "Южуралзолото"

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Генпрокуратура (ГП) РФ потребовала от суда обратить в доход государства компанию "Южуралзолото", принадлежащую миллиардеру Константину Струкову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

В соответствующем иске ГП указано, что Струков, который с 2000 года был депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017 года занимал должность заместителя председателя этого органа, нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью.

Он воспользовался процедурой банкротства, чтобы получить контроль над имуществом компании "Южуралзолото", которую возглавлял ранее. В результате было создано ПАО "Южноуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК").

Данный холдинг производит 450 тысяч унций золота в год. Компания активно осваивает новые месторождения в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии. Стоимость компании оценивается более чем в 180 миллиардов рублей, а ее годовой доход составляет около 54 миллиардов рублей. Чистая прибыль компании за год достигает 34 миллиардов рублей.

В исковом заявлении заместитель генерального прокурора РФ призвал передать в собственность государства 100% долей ООО "Управляющая компания "ЮГК", а также все акции ПАО "ЮГК".

Обыск в офисах ПАО "ЮГК" в Челябинской области прошел 2 июля. По предварительной информации, ранее в компании были выявлены нарушения правил охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов на участках в Пластовском и Еткульском районах.

Вместе с тем за последние годы правоохранители зафиксировали 6 происшествий, в результате которых погибли сотрудники ПАО, что косвенно свидетельствует о халатности должностных лиц "Южуралзолота" к требованиям промышленной безопасности.

Также в июле прошлого года прокуратура провела проверку на промплощадках "ЮГК" в Пластовском, Верхнеуральском и Еткульском районах после прорыва дамбы. В связи с обнаруженными нарушениями, допущенными во время строительства гидротехнического сооружения, были возбуждены уголовные дела о нарушении правил охраны окружающей среды и порче земли.