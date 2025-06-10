Первый замгубернатора Владимирской области арестован по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы заключил под стражу первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Инстанция удовлетворила ходатайство следствия об аресте. Ремига будет находиться под стражей 1 месяц и 30 суток.

Накануне был задержан мэр Красноярска Владислав Логинов. Он подозревается в получении взятки. В городской администрации прошли обыски, однако работа мэрии продолжалась в штатном режиме.

По данным следователей, в 2018–2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде денег и оплаты строительства бани на его земельном участке за обеспечение победы компании в конкурсах на выполнение ремонта городских дорог.

Столичный суд арестовал мэра Красноярска до 4 августа.