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07 июня, 11:39

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ТАСС: осужденный за взятки экс-генерал Шамарин этапирован в колонию

Осужденный за взятки экс-генерал Шамарин этапирован в колонию – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Бывший начальник ГУ связи – замначальника Генштаба ВС РФ, разжалованный генерал-лейтенант Вадим Шамарин этапирован в колонию. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Шамарина приговорили к 7 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Суд также конфисковал его имущество и лишил звания генерала.

По словам его адвоката Владимира Шелупахина, экс-офицер "воспринял разжалование мужественно" и готов участвовать в СВО на Украине простым солдатом.

Шамарина арестовали в мае 2024 года. По данным следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года он получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд МО РФ и общее покровительство.

Сначала свою вину бывший генерал не признавал, из-за чего уголовное дело завели на основе показаний четырех свидетелей, осужденных за мошенничество. Спустя время все же частично признал вину.

Арестованный генерал-лейтенант Шамарин отстранен от должности

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