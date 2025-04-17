Адвокат Шелупахин: экс-генерал Шамарин готов участвовать в СВО солдатом

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Осужденный за получение крупной взятки экс-начальник главного управления связи – замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин готов участвовать в СВО простым солдатом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Владимира Шелупахина.

"Мы будем продолжать добиваться удовлетворения нашего прошения на СВО. Если его одобрят, Вадим Шамарин пойдет обычным бойцом", – сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что Шамарин "воспринял разжалование мужественно".

Ранее экс-генерал был приговорен к 7 годам колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также Шамарину запрещено занимать должности на госслужбе в течение 7 лет. Суд конфисковал его имущество и лишил звания генерала.

Шамарина арестовали в мае прошлого года. По данным следователей, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года он получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд Минобороны РФ и общее покровительство.

Изначально свою вину он не признавал, в связи с чем уголовное дело завели на основе показаний четверых свидетелей, которые были осуждены за мошенничество. Позже Шамарин все же частично признал вину.