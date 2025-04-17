Суд конфисковал имущество Шамарина и лишил его звания генерала

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Московский гарнизонный военный суд постановил конфисковать у начальника главного управления связи – замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина около 36 миллионов рублей и лишить его звания генерал-лейтенанта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Судья Антон Галкин уточнил, что денежные средства будут обращены в собственность государства. Кроме того, инстанция решила сохранить арест на автомобиль Mercedes и квартиру Шамарина до исполнения приговора по конфискации денег. При неуплате имущество будет изъято.

17 апреля Шамарин был приговорен к 7 годам колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также по решению суда Шамарину запрещено занимать должности на госслужбе в течение 7 лет.

Шамарина арестовали в мае прошлого года. По данным следователей, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года он получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд Минобороны РФ и общее покровительство. Средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению.

Изначально свою вину он не признавал, в связи с чем уголовное дело завели на основе показаний четверых свидетелей, которые были осуждены за мошенничество. Однако позже Шамарин все же частично признал вину.

