Экс-начальник главного управления связи ВС РФ Шамарин признал вину в получении взятки

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Экс-начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин частично признал вину в получении 19 миллионов рублей взятки от второго фигуранта дела, передает ТАСС, ссылаясь на адвоката генерала Игоря Дюкина.

При этом, по словам юриста, Шамарину вменяют получение более 30 миллионов рублей. Однако защита генерала не согласна с квалификацией деяния.

"Мы признаем, что Шамарин получил эту сумму, но не считаем, что это взятка", – сказал защитник.

Шамарин был арестован 23 мая по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По статье ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сейчас он находится под арестом до 21 октября.

По данным следователей, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года генерал получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд МО РФ и за общее покровительство. Полученными миллионами рублей Шамарин распорядился по своему усмотрению.

Ранее свою вину генерал не признавал, в связи с чем уголовное дело завели на основе показаний четверых свидетелей, которые были ранее осуждены за мошенничество.

