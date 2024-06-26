ТАСС: МО РФ подало иск к телефонному заводу "Телта" из дела генерала Шамарина

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Минобороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы на 38,8 миллиона рублей к пермскому телефонному заводу "Телта", руководство которого фигурирует в коррупционном деле начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на определение суда.

Согласно документу, исковое заявление принято, возбуждено производство по делу.

Шамарин был арестован 23 мая. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следователей, с апреля 2016 по октябрь 2023 года генерал получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд МО РФ и за покровительство. Всего он якобы получил от них 36 миллионов рублей. Свою вину в этом Шамарин не признал.

Также он попросил суд изменить ему меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест, однако ему в этом отказали.