Суд арестовал экс-министра экологии Оренбургской области Самбурского по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "Александр Самбурский"

Ленинский суд Оренбурга арестовал бывшего министра экологии Оренбургской области Александра Самбурского, который обвиняется в получении взятки, до 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Уточняется, что он проходил по делу по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение взятки"). Как подчеркнули в суде, Самбурский просил заключить его под домашний арест, в чем было отказано.

При этом постановление суда пока еще не вступило в законную силу.

Самбурский был освобожден от должности с 1 июля. Правительство области уточнило, что увольнение связано с низким темпом решения задач, поставленных перед ведомством.

В конце апреля 2024 года задержали бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Свою вину он не признал. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

