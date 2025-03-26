Обвиняемый в получении взятки генерал Шамарин заявил о желании уйти на СВО

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Бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей, заявил о готовности уйти на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщили его адвокаты.

"Шамариным неоднократно подавались письма о прошении отправить его на СВО, чтобы послужить родине", – приводит ТАСС слова одного из правозащитников.

Уточняется, что в данный момент просьба Шамарина рассматривается в Минобороны РФ.

Шамарина арестовали в мае прошлого года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По статье ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По данным следователей, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года генерал получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд Минобороны РФ и общее покровительство. Средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению.

Изначально свою вину генерал не признавал, в связи с чем уголовное дело завели на основе показаний четверых свидетелей, которые были осуждены за мошенничество. Однако позже Шамарин все же признал вину, но частично.