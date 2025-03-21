Песков сообщил, что Путин получил письмо от арестованного генерала Попова

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Владимир Путин получил письмо от бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в хищениях, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я никак не могу комментировать это письмо. О нем известно, оно было опубликовано и, разумеется, оно доложено главе государства. Других комментариев у меня нет", – сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее СМИ сообщали, что генерал-майор направил президенту России письмо, в котором попросил Путина разобраться в его ситуации и вернуть в строй. По словам Попова, он "подвергся необоснованному судебному преследованию" и был уволен из рядов Вооруженных сил РФ "вопреки своему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО". Как заявил генерал-майор, он "честно и достойно служил в российской армии".

Попова задержали в мае прошлого года и тогда же арестовали. В июле его перевели под домашний арест. Следствие полагает, что Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката общей стоимостью свыше 130 миллионов рублей. Его также обвиняют в служебном подлоге.

Позже более 15 военных командиров, участвующих в спецоперации в Запорожской области, дали показания в суде, опровергнув доводы правоохранителей о виновности Попова в мошенничестве. Власти Запорожья также отказались признать себя потерпевшей стороной по делу Попова.

В 2024 году экс-командующего 58-й армией уволили из рядов Вооруженных сил РФ, а также исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. По его словам, он совершенно случайно узнал о своем увольнении и исключении из списка части.