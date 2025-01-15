ТАСС: власти Запорожья не признали себя потерпевшей стороной по делу генерала Попова

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Власти Запорожской области отказались признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к участникам судебного процесса источник.

В материалах дела, которое рассматривает Тамбовский гарнизонный военный суд, говорится, что потерпевшей считается администрация Запорожской области. Как рассказал собеседник агентства, в суде допросили представителя администрации, который заявил, что руководство региона не признает себя потерпевшей стороной, поскольку действия Попова никакого ущерба не причинили.

"Наоборот, он помог защитить территорию Запорожья от украинских боевиков", – уточнил источник и добавил, что из-за этого областная администрация не стала заявлять иск о возмещении вреда к Попову.

Адвокат генерала Сергей Буйновский эту информацию подтвердил, однако от других комментариев отказался. Он объяснил, что в таком случае суд должен вернуть дело в прокуратуру или прекратить его из-за отсутствия события преступления.

Попова задержали в мае 2024 года. По версии следователей, он причастен к хищению свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение в служебном подлоге.

Бизнесмену Сергею Моисееву, который тоже является фигурантом дела, предъявили обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Летом 2024-го по делу обвиняемых завершились все следственные действия.