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22 сентября, 08:59

Политика

Генерал Попов заявил о согласии командиров 58-й армии дать показания по его делу

Фото: РИА/Евгений Биятов

Все командиры 58-й армии готовы дать показания в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в отношении экс-командующего этого подразделения генерала-майора Ивана Попова, заявил он сам в ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда.

"Все командиры дали согласие в поданном следователю ходатайстве на завершающем этапе ознакомления с материалами, однако мои просьбы были проигнорированы и не удовлетворены, а это нарушает мои права на мою защиту и доказательство невиновности", – цитирует его ТАСС.

Попов продолжал изучать материалы дела по истечении сроков ознакомления с ним, которые были ограничены 235-м гарнизонным военным судом по ходатайству следствия до 3 сентября включительно. Сторона защиты генерала подавала апелляцию на данное решение инстанции.

Тогда же Попов попросил привлечь в качестве свидетелей защиты по его делу восемь бывших сослуживцев. Среди них генерал назвал имена командиров и полковников, которые входили в зону его ответственности.

Военного арестовали в конце мая. По версии следствия, он причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые военно-гражданская администрация Запорожской области закупала в 2023 году для оказания гумпомощи. Стоимость материалов, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на передовой, составляет свыше 130 миллионов рублей.

Генералу предъявили обвинение в служебном подлоге. Свою вину он не признает. Кроме того, обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий было предъявлено бизнесмену Сергею Моисееву, который является вторым фигурантом данного дела.

В июле следователи завершили все следственные действия по делу обоих. Однако защита Попова настаивает на прекращении дела или дополнительном расследовании. Поводом для этого адвокат военного называет неполноту предварительного расследования.

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