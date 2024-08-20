Суд разрешил генерал-майору Попову читать материалы дела до 3 сентября

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Суд частично удовлетворил ходатайство следствия об ограничении генерал-майору Ивану Попову и его адвокату срока ознакомления с материалами уголовного дела, сообщает РИА Новости.

Им дали время до 3 сентября. Следственный комитет просил при этом ограничить Попова в чтении материалов по 21 августа. До этого срок следствия был продлен до 11 октября.

Попова арестовали в конце мая. По версии следователей, офицер связан с хищением более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в 2023 году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гумпомощи. Стоимость материалов, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения, превысила 130 миллионов рублей.

Позже следователи предъявили генерал-майору обвинение в служебном подлоге. Свою вину Попов не признал.

Кроме того, военные следователи предъявили обвинение Сергею Моисееву – второму фигуранту дела – в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Он не стал обжаловать решение о заключении под стражу, позднее суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

24 июля все следственные действия по делу были завершены.

