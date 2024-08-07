Суд оставил без изменения меру пресечения генерал-майору Попову

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Второй Западный окружной военный суд отклонил жалобу генерал-майора российской армии Ивана Попова и оставил без изменения меру пресечения, передает ТАСС.

15 июля 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство СК о переводе Попова из СИЗО под домашний арест до 11 октября этого года.

При этом, как уточнил адвокат генерала Сергей Буйновский, само смягчение меры пресечения майор обжаловать не стал, так как был с этим согласен. Однако Попов выразил недовольство продлением срока. В связи с этим его защита утверждает, что суд первой инстанции вышел за рамки рассматриваемого ходатайства СК и самостоятельно установил срок, который противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Попова арестовали в конце мая. По версии следователей, офицер связан с хищением свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в прошлом году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гумпомощи. Стоимость материалов, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения, превысила 130 миллионов рублей.

Позже генерал-майору следователи предъявили обвинение в служебном подлоге. Свою вину Попов отказался признавать. Кроме того, военные следователи предъявили обвинение Моисееву – второму фигуранту дела – в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Он не стал обжаловать решение о заключении под стражу, позднее суд также изменил ему меру пресечения на домашний арест.

24 июля все следственные действия по делу были завершены.