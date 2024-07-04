ТАСС: завершено следствие по делу генерала Попова

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Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, которого арестовали за особо крупное мошенничество. Ему добавили обвинение в служебном подлоге, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседников агентства, Попов отказался признавать свою вину. Статья о мошенничестве предусматривает до 10 лет лишения свободы, а о служебном подлоге – до 4 лет.

Попова арестовали 21 мая. Он будет оставаться под арестом в течение двух месяцев.

Следователи считают, что генерал-майор связан с хищением более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в 2023 году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гуманитарной помощи.

Стоимость материалов превысила 130 миллионов рублей. Они предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Сотрудники СК РФ просили суд изменить меру пресечения Попова и перевести его под домашний арест. Однако Второй Западный окружной военный суд отказал в ходатайстве следователей. Попова решили оставить в СИЗО. Это было связано с отсутствием оснований для отмены решения первой инстанции.

