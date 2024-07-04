Буйновский: генерал-майор Попов незаконно заработал 1 млн руб

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Заработок бывшего командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова по делу о мошенничестве составил 1 миллион рублей, передал адвокат офицера Сергей Буйновский данные следствия.

"Следствие считает, что до Попова дошел лишь один миллион рублей, который ему на расчетный счет перевел погибший генерал (Олег Цоков. – Прим. ред.)", – цитирует Буйновского РИА Новости.

Правозащитник уточнил, что Попову предъявлено обвинение в служебном подлоге, а сумма ущерба была снижена и составила чуть больше 100 миллионов рублей. В суде генерал-майор объяснил, что в зоне спецоперации он занимался не хищениями, как заявило следствие, а построением обороны, которая стала переломом всего конфликта. Также он утверждал, что Цоков переводил ему деньги в долг.

Офицера арестовали 21 мая. Под стражей он будет находиться на протяжении двух месяцев.

По версии следователей, Попов имеет отношение к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката в прошлом году. Они были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в целях оказания гуманитарной помощи. Материалы, общая стоимость которых превысила 130 миллионов рублей, были предназначены для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Также военные следователи предъявили обвинение Моисееву – второму фигуранту дела – в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Он не стал обжаловать решение о заключении под стражу.