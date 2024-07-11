Генерал-майор Попов просит СК возбудить дело в отношении адвоката Аграновского

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, арестованный по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, попросил Следственный комитет РФ возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за его комментариев по делу генерала, сообщает ТАСС.

Защитник генерал-майора Сергей Буйновский рассказал, что по данному факту уже назначена проверка. Он пояснил, что Аграновский не является адвокатом его подзащитного и не может комментировать его уголовное дело, но продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством.

Аграновский наносит вред и ущерб правам и интересам Попова, продолжил Буйновский. Он также напомнил, что у генерала и его защитников взята подписка о неразглашении тайны следствия, однако Аграновский, не зная обстоятельств дела Попова, выдает свою некомпетентность за действительность.

К примеру, недавно он не исключил, что Попову смягчат наказание, если российские правоохранители выявят источник утечки опубликованных Украиной секретных военных документов, касающихся дела генерала.

"Рассуждая в СМИ о смягчении наказания Попову, он вводит в заблуждение людей и общество, поскольку мой подзащитный вину не признает, он может говорить только об оправдательном приговоре", – сказал Буйновский.

Попова арестовали 21 мая. Он будет оставаться под арестом в течение двух месяцев.

Сотрудники СК РФ просили суд изменить меру пресечения Попова и перевести его под домашний арест, однако Второй Западный окружной военный суд отказал в ходатайстве следователей. Попова решили оставить в СИЗО. Это было связано с отсутствием оснований для отмены решения первой инстанции.

Следователи считают, что генерал-майор связан с хищением более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в 2023 году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гуманитарной помощи.

Стоимость материалов превысила 130 миллионов рублей. Они предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

