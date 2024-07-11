11 июля, 12:54Политика
Генерал-майор Попов просит СК возбудить дело в отношении адвоката Аграновского
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, арестованный по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, попросил Следственный комитет РФ возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за его комментариев по делу генерала, сообщает ТАСС.
Защитник генерал-майора Сергей Буйновский рассказал, что по данному факту уже назначена проверка. Он пояснил, что Аграновский не является адвокатом его подзащитного и не может комментировать его уголовное дело, но продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством.
Аграновский наносит вред и ущерб правам и интересам Попова, продолжил Буйновский. Он также напомнил, что у генерала и его защитников взята подписка о неразглашении тайны следствия, однако Аграновский, не зная обстоятельств дела Попова, выдает свою некомпетентность за действительность.
К примеру, недавно он не исключил, что Попову смягчат наказание, если российские правоохранители выявят источник утечки опубликованных Украиной секретных военных документов, касающихся дела генерала.
"Рассуждая в СМИ о смягчении наказания Попову, он вводит в заблуждение людей и общество, поскольку мой подзащитный вину не признает, он может говорить только об оправдательном приговоре", – сказал Буйновский.
Попова арестовали 21 мая. Он будет оставаться под арестом в течение двух месяцев.
Сотрудники СК РФ просили суд изменить меру пресечения Попова и перевести его под домашний арест, однако Второй Западный окружной военный суд отказал в ходатайстве следователей. Попова решили оставить в СИЗО. Это было связано с отсутствием оснований для отмены решения первой инстанции.
Следователи считают, что генерал-майор связан с хищением более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в 2023 году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гуманитарной помощи.
Стоимость материалов превысила 130 миллионов рублей. Они предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
Военный суд оставил генерал-майора Ивана Попова в СИЗО