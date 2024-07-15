Суд удовлетворил ходатайство о переводе генерал-майора Попова под домашний арест

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235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство СК о переводе экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

Мера пресечения установлена до 11 октября этого года, уточнила представитель суда. Заседание прошло в закрытом от прессы и публики режиме.

Попова арестовали в конце мая. По версии следователей, офицер связан с хищением свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в прошлом году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гумпомощи. Стоимость материалов, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения, превысила 130 миллионов рублей.

Позже генерал-майору следователи предъявили обвинение в служебном подлоге. Свою вину Попов отказался признавать. Кроме того, военные следователи предъявили обвинение Сергею Моисееву – второму фигуранту дела – в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Он не стал обжаловать решение о заключении под стражу.