Генерал-майор Попов допустил свое возвращение в зону СВО

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Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, которого обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, не исключил возможность возвращения в зону СВО. Об этом он заявил после судебного заседания.

"На войну берут – не отказывайся, не зовут – не напрашивайся", – цитирует Попова ТАСС.

Попова арестовали в конце мая. По версии следствия, он связан с хищением свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в прошлом году.

Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гумпомощи. Стоимость материалов, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения, превысила 130 миллионов рублей.

Генерал-майору предъявили обвинение в служебном подлоге. Свою вину Попов отказался признавать. Также обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий предъявили Моисееву – второму фигуранту дела.

В июле следователи завершили все следственные действия по делу Попова и Моисеева.