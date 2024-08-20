Адвокат генерал-майора Попова заявил, что его подпись в документах подделали

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Результаты почерковедческой экспертизы по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге, подтверждают, что подпись в документах ему не принадлежит, заявил с беседе с ТАСС его адвокат Сергей Буйновский.

Юрист подчеркнул, что данная экспертиза была проведена по инициативе Следственного комитета России. Речь идет об исследовании документов, являющихся одним из доказательств вины Попова. По словам его адвоката, "он не должен был там вообще расписываться".

Буйновский обратил внимание, что соответствующие результаты экспертизы опровергают виновность Попова, поскольку в этом случае доказательства вины генерал-майора были построены следствием не на прямых, а на косвенных доказательствах.

Попова арестовали в конце мая. По версии следователей, офицер связан с хищением более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в 2023 году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гумпомощи. Стоимость материалов, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения, превысила 130 миллионов рублей.

Позже следователи предъявили генерал-майору обвинение в служебном подлоге. Свою вину Попов не признал.

Кроме того, военные следователи предъявили обвинение Моисееву – второму фигуранту дела – в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Он не стал обжаловать решение о заключении под стражу, позднее суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

24 июля все следственные действия по делу были завершены.