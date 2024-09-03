Генерал Попов попросил привлечь в качестве свидетелей своих экс-сослуживцев

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Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов попросил привлечь в качестве свидетелей защиты по его делу восемь экс-сослуживцев, в числе которых командиры и полковники, входившие в зону ответственности генерала. Об этом рассказал адвокат обвиняемого Сергей Буйновский в беседе с РИА Новости.

Адвокат также заявил, что Попов до сих пор изучает материалы дела несмотря на то, что 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следствия ограничил срок ознакомления до 3 сентября включительно. На это решение сторона защиты генерала уже подала апелляцию. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ пробудет под домашним арестом до 11 октября.

Попова арестовали в конце мая. По версии следствия, он причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые военно-гражданская администрация Запорожской области закупала в 2023 году для оказания гумпомощи. Стоимость материалов, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на передовой, составляет свыше 130 миллионов рублей.

Генералу предъявили обвинение в служебном подлоге. Свою вину он не признает. Бизнесмену Сергею Моисееву, являющемуся вторым фигурантом дела, предъявили обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В июле следователи завершили все следственные действия по делу обоих.

