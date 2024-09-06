Защита бывшего командующего 58-й армией Попова настаивает на прекращении дела

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Защита бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова настаивает на прекращении дела или на дополнительном расследовании. Об этом сообщил адвокат майора Сергей Буйновский в беседе с ТАСС.

Главное военное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела Попова и передало его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

"В случае утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу", – сказал юрист.

Буйновский подчеркнул, что дело должно быть прекращено из-за неполноты предварительного расследования, так как версия о непричастности Попова к совершенным деяниям была не исследована и не доказана.

Попова арестовали в конце мая. По версии следствия, он причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые военно-гражданская администрация Запорожской области закупала в 2023 году для оказания гумпомощи. Стоимость материалов, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на передовой, составляет свыше 130 миллионов рублей.

Генералу предъявили обвинение в служебном подлоге. Свою вину он не признает. Бизнесмену Сергею Моисееву, являющемуся вторым фигурантом дела, предъявили обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В июле следователи завершили все следственные действия по делу обоих.