Генерал Попов не признал вину в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге

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Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов отказался признавать вину в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, который находится в Тамбовском гарнизонном военном суде, где начался процесс по делу Попова.

"99% оглашенных сейчас гособвинителем данных не имеют ко мне никакого отношения, хотя смысл и содержание обвинения мне понятны. Не признаю вину", – заявил генерал.

Между тем второй фигурант по делу Попова, предприниматель Сергей Моисеев, после оглашения прокурором обвинительного заключения полностью признал вину в мошенничестве.

Попова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, он причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение в служебном подлоге.

Моисееву же, в свою очередь, предъявили обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Летом этого года следователи завершили все следственные действия по делу обоих обвиняемых. Однако сторона защиты генерала настаивает на прекращении дела или дополнительном расследовании.