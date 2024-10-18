Генерал Попов отверг обвинение в онлайн-ставках на спорт

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Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заявил, что проводимая в рамках уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге экспертиза не выявила каких-либо зависимостей у него, в том числе увлечение ставками на спорт, на которые указывало гособвинение в качестве мотива для совершения преступления. Об этом сообщает ТАСС.

Как утверждает адвокат генерала Сергей Буйновский, все обвинения против Попова являются необоснованными и абсурдными, а также строятся на домыслах и "фантазиях" следователя. Сторона защиты считает, что бывший командующий 58-й армией не виновен.

Кроме того, они напомнили, как Попов давал в долг деньги генерал-лейтенанту Олегу Цокову, который является основным фигурантом, но дело против него было прекращено в связи со смертью.

Однако, по мнению гособвинителя, Цоков, зная увлеченность Попова ставками, с помощью уговора бизнесмена Сергея Моисеева и подкупа собственный жены автомобилем сформировал преступный план.

Попова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, он причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение в служебном подлоге.

Моисееву же, в свою очередь, предъявили обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Летом этого года следователи завершили все следственные действия по делу обоих обвиняемых. Однако сторона защиты генерала настаивает на прекращении дела или дополнительном расследовании.

Между тем 16 октября после оглашения обвинительного заключения генерал Попов заявил, что озвученные в суде данные не имеют к нему никакого отношения. Вину он не признал. Моисеев полностью признал вину.

