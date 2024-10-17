Процесс по делу генерала Попова прерван из-за сообщения о бомбе

Фото: ТАСС/Алексей Потицкий

Заседание Тамбовского гарнизонного военного суда по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и бизнесмена Сергея Моисеева, проходившее 16 октября, прервали в связи с анонимным сообщением о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, сообщает ТАСС.

Информация о минировании здания суда оказалась ложной. Следующее заседание запланировано на 10:30 30 ноября.

До оглашения в суде обвинительного заключения Попов заявил отвод председательствующему судье Дмитрию Летуновскому. По его мнению, в действиях судьи есть личная заинтересованность в исходе уголовного дела, предвзятость и стремление вынести обвинительный приговор. Судья отклонил это ходатайство.

Попова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, он причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение в служебном подлоге.

Моисееву же, в свою очередь, предъявили обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Летом этого года следователи завершили все следственные действия по делу обоих обвиняемых. Однако сторона защиты генерала настаивает на прекращении дела или дополнительном расследовании.

Между тем 16 октября после оглашения обвинительного заключения генерал Попов заявил, что озвученные в суде данные не имеют к нему никакого отношения. Вину он не признал. Моисеев полностью признал вину.

