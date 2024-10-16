Генерал Цоков мог организовать преступную группу с Поповым для личного обогащения

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Генерал-лейтенант Олег Цоков мог создать преступную группу, куда вошли бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов и бизнесмен Сергей Моисеев. Об этом рассказал прокурор в Тамбовском гарнизонном военном суде, где в 16 октября начался процесс по делу Попова и Моисеева, передает ТАСС, уточнив, что уголовное дело в отношении Цокова прекращено из-за его смерти.

"Зная увлеченность Попова ставками на результаты спортивных событий, путем подкупа его жены автомобилем, стоимость которого составляет около четырех миллионов рублей, путем уговора Моисеева, Цоков разработал преступный план", – говорится в обвинительном заключении.

По словам гособвинителя, изначально преступный умысел на хищение металлоконструкций возник у генерал-лейтенанта Цокова, а Попов, на банковскую карту которого он перевел 1,3 миллиона рублей, согласился участвовать в хищении имущества ВГА Запорожской области в виде изделий металлопроката.

В итоге их ОПГ около полугода совершала хищения из фонда ВГА в виде металлических изделий "с четким распределением ролей" для якобы оборудования фортификационных сооружений. Прокурор также заявил, что Попов, Цоков и Моисеев, соблюдая конспирацию, реализуя свой преступный план, обогащаясь путем обмана вышестоящего командования и ВГА Запорожской области, расхитили металлические конструкции на сумму не менее 114,56 миллиона рублей. При этом фигуранты совершали многомиллионные хищения в Мелитополе, Бердянске, Туле, Балашихе, Дмитрове, Москве и других российских городах.

Попова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, он причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение в служебном подлоге.

Моисееву же, в свою очередь, предъявили обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Летом этого года следователи завершили все следственные действия по делу обоих обвиняемых. Однако сторона защиты генерала настаивает на прекращении дела или дополнительном расследовании.

Между тем 16 октября после оглашения обвинительного заключения генерал Попов заявил, что озвученные в суде данные не имеют к нему никакого отношения. Вину он не признал. В свою очередь, Моисеев полностью признал вину.

