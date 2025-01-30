Военные командиры опровергли доводы следствия о виновности генерала Попова

Фото: ТАСС/АР/Alexander Zemlianichenko

Командиры воинских частей дали показания в защиту экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве с металлоконструкциями. Об этом ТАСС заявил адвокат генерал-майора Сергей Буйновский.

Защита Попова также заявила, что 30 января генерал-майору исполнилось 50 лет и свой юбилей он отмечает в суде, а не в кругу семьи и боевых товарищей.

Между тем более 15 военных командиров, участвующих в СВО в Запорожской области, дали показания в суде и опровергли доводы следствия о виновности Попова в мошенничестве.

Один из собеседников агентства заявил, что в течение недели Тамбовский гарнизонный военный суд допрашивает боевых командиров, выступивших свидетелями защиты. Они опровергли доводы следователей о том, что металлоконструкции, в хищении которых обвиняют Попова, при защите Запорожья от ВСУ были не нужны.

Он передал слова офицеров, которые рассказали, что металл необходим для оборонительных сооружений, защиты военнослужащих и техники. Его доставляли на боевые позиции, подчеркнул собеседник СМИ.

Между тем всего показания в защиту генерал-майора готовы дать 500 военных.

Ранее власти Запорожья отказались признать себя потерпевшей стороной по делу Попова, поскольку его действия не принесли никакого вреда. Близкий к участникам судебного процесса источник пояснил, что генерал помог защитить территорию региона от украинских боевиков.

Попова задержали в мае 2024 года. По версии правоохранителей, он причастен к хищению свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение в служебном подлоге.

Бизнесмену Сергею Моисееву, который тоже является фигурантом дела, предъявили обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Летом 2024-го по делу обвиняемых завершились все следственные действия.