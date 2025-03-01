Генерал-майора Попова уволили из рядов ВС РФ и исключили из списка части

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, уволили из рядов Вооруженных сил РФ, а также исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. Об этом сообщил сам Попов.

По словам экс-военнослужащего, он совершенно случайно узнал о своем увольнении и исключении из списка части, которое состоялось 26 декабря прошлого года. Он сообщил, что с 1 июня 2024 года Минобороны отправило его в отпуск, который он де-факто провел в СИЗО.

"Таким образом, сидя в СИЗО и под домашним арестом, я якобы находился в отпусках, по окончании которых меня исключили из списка части", – цитирует Попова ТАСС.

Он добавил, что официально его пока никто не уведомлял об увольнении из ВС РФ – он не видел ни одной выписки из приказа, не подписывал ни одного рапорта, не проходил военно-врачебную комиссию и так далее.

28 февраля Тамбовский гарнизонный военный суд заменил Ивану Попову меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Теперь его будут содержать в "СИЗО-1" в Тамбовской области.

Попова задержали в мае прошлого года и тогда же арестовали. В июле его перевели под домашний арест. Следствие полагает, что Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката общей стоимостью свыше 130 миллионов рублей. Его также обвиняют в служебном подлоге.

Позже более 15 военных командиров, участвующих в спецоперации в Запорожской области, дали показания в суде, опровергнув доводы правоохранителей о виновности Попова в мошенничестве. По данным СМИ, власти Запорожья также отказались признать себя потерпевшей стороной по делу Попова.