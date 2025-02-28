Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля, 20:05

Происшествия

Генерал-майор Попов вновь отправлен в СИЗО

Фото: ТАСС/АР/Alexander Zemlianichenko

Тамбовский гарнизонный военный суд заменил обвиняемому в мошенничестве бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, пишет ТАСС.

"Ходатайство военного прокурора удовлетворить, избрать в отношении Попова Ивана Ивановича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Взять под стражу в зале суда", – огласил решение судья.

Попова будут содержать в "СИЗО-1" в Тамбовской области.

Генерал-майор был задержан в мае 2024 года, тогда же – арестован, а в июле его перевели под домашний арест. По версии правоохранителей, Попов причастен к хищению свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 миллионов рублей. Ему также было предъявлено обвинение в служебном подлоге.

При этом более 15 военных командиров, участвующих в СВО в Запорожской области, дали показания в суде и опровергли доводы следствия о виновности Попова в мошенничестве. Также власти Запорожья отказались признать себя потерпевшей стороной по делу Попова, поскольку его действия не принесли никакого вреда, писали СМИ.

Читайте также


судыпроисшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика