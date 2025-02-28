Генерал-майор Попов вновь отправлен в СИЗО

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Тамбовский гарнизонный военный суд заменил обвиняемому в мошенничестве бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, пишет ТАСС.

"Ходатайство военного прокурора удовлетворить, избрать в отношении Попова Ивана Ивановича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Взять под стражу в зале суда", – огласил решение судья.

Попова будут содержать в "СИЗО-1" в Тамбовской области.

Генерал-майор был задержан в мае 2024 года, тогда же – арестован, а в июле его перевели под домашний арест. По версии правоохранителей, Попов причастен к хищению свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 миллионов рублей. Ему также было предъявлено обвинение в служебном подлоге.

При этом более 15 военных командиров, участвующих в СВО в Запорожской области, дали показания в суде и опровергли доводы следствия о виновности Попова в мошенничестве. Также власти Запорожья отказались признать себя потерпевшей стороной по делу Попова, поскольку его действия не принесли никакого вреда, писали СМИ.

