Дело возбуждено против экс-сотрудника МО и-за мошенничества при выполнении госзаказа

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Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны по факту мошенничества при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по Ростовской области.

Речь идет о его действиях на ООО "10 ГПЗ". По данным правоохранителей, занимая должность начальника 547-го военного представительства, подозреваемый договорился о кратном завышении цены специальной подшипниковой продукции, которая производилась в интересах государственных заказчиков.

В связи с этим против него начали расследовать уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Получение взятки". Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре 2024 года сотрудники ФСБ провели ряд обысков у руководителей подшипниковых заводов "10 ГПЗ" в Ростове-на-Дону, "ОК-Лоза" в подмосковном Сергиевом Посаде и "ГПЗ-2 Тверь". Они были организованы в рамках расследования дела о мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа на 811 миллионов рублей.

Кроме того, обыски прошли в военных представительствах и обслуживающей фирме, а также по местам проживания семей собственников предприятий. При этом, в сентябре того же года, был задержан сотрудник собственной безопасности "10 ГПЗ", который пытался передать взятку сотруднику спецслужб за прекращение проверки.

