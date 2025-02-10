Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 11:52

Происшествия

Дело возбуждено против экс-сотрудника МО и-за мошенничества при выполнении госзаказа

Фото: 123RF/grigorenko

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны по факту мошенничества при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по Ростовской области.

Речь идет о его действиях на ООО "10 ГПЗ". По данным правоохранителей, занимая должность начальника 547-го военного представительства, подозреваемый договорился о кратном завышении цены специальной подшипниковой продукции, которая производилась в интересах государственных заказчиков.

В связи с этим против него начали расследовать уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Получение взятки". Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре 2024 года сотрудники ФСБ провели ряд обысков у руководителей подшипниковых заводов "10 ГПЗ" в Ростове-на-Дону, "ОК-Лоза" в подмосковном Сергиевом Посаде и "ГПЗ-2 Тверь". Они были организованы в рамках расследования дела о мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа на 811 миллионов рублей.

Кроме того, обыски прошли в военных представительствах и обслуживающей фирме, а также по местам проживания семей собственников предприятий. При этом, в сентябре того же года, был задержан сотрудник собственной безопасности "10 ГПЗ", который пытался передать взятку сотруднику спецслужб за прекращение проверки.

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика