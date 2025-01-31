Начальник представительства Минобороны арестован за получение взятки в 14 млн руб

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Начальник представительства Минобороны России арестован за получение взятки в 14 миллионов рублей. Он получил средства от завода "Импульс" в Пятигорске во время исполнения гособоронзаказа, сообщила пресс-службе Следственного комитета России.

Фигурантом дела стал Сергев Болгарев. Следователи вменяют ему получение взятки в особо крупном размере.

Как удалось выяснить в ходе расследования, в 2017–2023 годах Минобороны России при исполнении гособоронзаказа заключило свыше 10 госконтрактов с предприятиями ОПК. Предполагалось, что они должны будут поставить ведомству продукцию военного назначения. Она предназначалась в том числе для подразделений, которые участвуют в боевых действиях. Общая сумма контрактов составила более полумиллиарда рублей.

К исполнению этих договоренностей в качестве субподрядчика привлекалось ОАО "Пятигорский завод "Импульс". При этом контроль качества и техническая приемка поставляемой этим предприятием продукции были переданы под ответственность Болгарева.

По данным следователей, в течение пяти лет фигурант получил от гендиректора предприятия Сергея Кузьменко взятки, общая сумма которых превысила 14 миллионов рублей. В обмен он осуществлял формальную приемку продукции военного назначения, а также обеспечивал общее покровительство в ходе исполнения госзаказа.

Приняв во внимание ходатайство военного следователя, суд приговорил Болгарева к заключению под стражу. Расследование данного уголовного дела контролируется сотрудниками Главного военного следственного управления СК России, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Никулинский суд Москвы назначил бывшему зампреду подмосковного правительства и экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину 17 лет тюрьмы и штраф в размере 369 миллионов рублей. Такое решение инстанция вынесла по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и взятке в особо крупном размере.

Куракин был задержан и арестован в ноябре прошлого года, а затем его перевели под домашний арест. По версии обвинения, экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ с иными должностными лицами и подведомственными организациями с 2014 года осуществлял незаконную вырубку здорового леса под видом санитарной на территории воинских частей Западного военного округа по поддельным документам.

