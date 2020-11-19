Зампреда правительства Подмосковья Куракина арестовали

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Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Аналогичное решение было вынесено для двух других фигурантов уголовного дела – Максима Ана и Владислава Холодкова.

"Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Дмитрия Куракина, Максима Ана и Владислава Холодкова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 января", – уточнила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Дмитрия Куракина задержали 18 ноября. Отмечалось, что его подозревают в получении взятки в период работы в Минобороны РФ. Представители Следственного комитета ходатайствовали об аресте чиновника.

Накануне СК предъявил обвинение аудитору Счетной палаты Михаилу Меню в растрате 700 миллионов рублей. Подозреваемый не признал вину. Позже Басманный суд Москвы избрал в качестве меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области запрет определенных действий.