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Аудитор Счетной палаты и экс-глава Ивановской области Михаил Мень не признал вину в растрате, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева.

"Он не признает вину и считает претензии недоразумением, никакого преступления он не совершал", – заявил адвокат.

Он отметил, что при даче согласия на уголовное преследование было заявлено о запрете определенных действий в качестве меры пресечения. Мусаев заявил, что не знает, какие именно действия Мень не сможет осуществлять.

Адвокат отметил, что его подзащитный не собирается делать то, что было бы направлено против интересов правосудия.

"Главное, чтобы запреты не были избыточными и не мешали его деятельности", – подчеркнул Мусаев.

Меня подозревают в растрате 700 миллионов рублей. Следователи сообщали, что в 2011 году он организовал преступную группу для хищения бюджетных средств, которые выделялись для поддержки Ивановской области.

Так, по версии следствия, Мень принял несколько региональных нормативно-правовых актов, по которым 700 миллионов рублей перешли в виде займов предприятию ОАО "Ивановский бройлер". Впоследствии средства были похищены преступной группой, которую организовал Мень.