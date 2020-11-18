Совфед разрешил задержать аудитора Счетной палаты Михаила Меня

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Совфед дал согласие на задержание в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня. С соответствующим запросом к СФ обратился генпрокурор РФ Игорь Краснов, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что СК расследует дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.

По словам Краснова, на сегодняшний день имеются доказательства вины Меня, который в тот период занимал пост губернатора региона.

"Мы даем согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня", – сказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.



У СК появились доказательства причастности Михаила Меня к хищению 700 млн рублей

Мень был назначен на должность аудитора счетной палаты в июне 2018 года. Его кандидатуру утвердил Совет Федерации. Также Мень руководил Минстроем с конца 2013 года. В начале 2000-х годов был назначен заместителем мэра Москвы.

