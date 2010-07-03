Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Алексея Гордеева.

"В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идет процесс его оформления", – сказал Гордеев.

Он отметил, что результаты работы Российского экологического оператора за текущий год показали, что руководство компании должно больше контактировать с людьми, а также с региональными и муниципальными властями. По его словам, порядок сбора и утилизации отходов должен быть понятен народу и всем участникам процесса.

"Поэтому правительство России приняло решение укрепить руководство РЭО", – заключил Гордеев.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Дениса Буцаева. Он руководил Российским экологическим оператором с февраля этого года. До конца 2018 года Буцаев занимал пост зампреда правительства Московской области.

В начале ноября Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя главы министерства природных ресурсов и экологии по его просьбе. В его обязанности входили контроль и координация работы двух департаментов: по охране окружающей среды и по отходам производства и потребления.

