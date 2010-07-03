Медведев освободил Логинова от должности замглавы Минприроды

Фото: mnr.gov.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя главы министерства природных ресурсов и экологии по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Ведомство уже направило предложение по кандидатуре замглавы, который будет курировать национальные проекты "Чистая страна", "Чистый воздух", а также вопросы, связанные с охраной Байкала.

Владимир Логинов занимал должность заместителя главы Минприроды с ноября минувшего года. В его обязанности входили контроль и координация работы двух департаментов: по охране окружающей среды и по отходам производства и потребления.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин прокомментировал возможный запрет экспорта российского леса в Китай. По его словам, борьба с "черными лесорубами" не может быть только со стороны России. Китайская сторона тоже активизировалась в этом направлении.

