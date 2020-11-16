Главу Волгодонска заподозрили в коррупции на 16 млн рублей

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Главу администрации Волгодонска Виктора Мельникова подозревают в подстрекательстве к превышению должностных полномочий с ущербом в 16 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Ростовской области.
В отношении него возбудили уголовное дело из-за нарушений в сфере ЖКХ. В администрации и дома у Мельникова прошли обыски.
По версии следствия, в 2017 году директор местного департамента строительства по наущению главы города подписал акты о приемке работ, которые на самом деле не были выполнены. Речь шла о ремонте трех автодорог.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее мэру Томска Ивану Кляйну предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Чиновник вину не признал.
Кировский районный суд Томска арестовал Кляйна на два месяца. Он будет находиться под стражей до 13 января. Чиновнику грозит до 7 лет лишения свободы.