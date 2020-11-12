Генпрокуратура направила в суд дело братьев Магомедовых о хищении 11 млрд руб

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Генпрокуратура направила в суд дело совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы", – заявили в ГП.

Отмечается, что в их отношении утвердили обвинительное заключение.

"Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частами 1-й и 3-й статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем"), частью 4-й статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") и частью 4-й статьи 160 УК РФ ("Растрата")", – сообщили в ведомстве.

Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в мошенничестве на сумму свыше 11 миллиардов рублей. По версии следствия, компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и "раскидывали" деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ.