В СК рассказали о состоянии пенсионера, которого удерживал предполагаемый убийца Маругова

12:13
Фото: СК РФ
Пенсионера, которого удерживал подозреваемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова, госпитализировали, сообщает представитель ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
"В настоящее время пенсионер госпитализирован, медики проверяют его состояние здоровья", – рассказала Врадий.
Она добавила, что следователи не исключают версии, согласно которой пенсионер находился под действием психотропных веществ. В настоящее время проверяется информация о причастности подозреваемого к мошенничеству в отношении ряда одиноких жителей столичного региона.
Ранее в ходе обыска в квартире подозреваемого в убийстве Маругова обнаружили пенсионера, который был прикован наручниками к кровати. За ним присматривал мужчина. Пенсионер заявил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры в Москве.
Бизнесмен Владимир Маругов скончался в результате выстрела из арбалета во время нашествия неизвестных людей. Они взяли предпринимателя и его супругу в заложники и вымогали у них деньги.
Женщине удалось высвободиться и обратиться в правоохранительные органы. По возвращении на место происшествия выяснилось, что бизнесмена убили. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело.
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