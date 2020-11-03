В СК рассказали о состоянии пенсионера, которого удерживал предполагаемый убийца Маругова

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Пенсионера, которого удерживал подозреваемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова, госпитализировали, сообщает представитель ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.

"В настоящее время пенсионер госпитализирован, медики проверяют его состояние здоровья", – рассказала Врадий.

Она добавила, что следователи не исключают версии, согласно которой пенсионер находился под действием психотропных веществ. В настоящее время проверяется информация о причастности подозреваемого к мошенничеству в отношении ряда одиноких жителей столичного региона.

Ранее в ходе обыска в квартире подозреваемого в убийстве Маругова обнаружили пенсионера, который был прикован наручниками к кровати. За ним присматривал мужчина. Пенсионер заявил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры в Москве.

Бизнесмен Владимир Маругов скончался в результате выстрела из арбалета во время нашествия неизвестных людей. Они взяли предпринимателя и его супругу в заложники и вымогали у них деньги.

Женщине удалось высвободиться и обратиться в правоохранительные органы. По возвращении на место происшествия выяснилось, что бизнесмена убили. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело.