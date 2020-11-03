СК показал видео с подозреваемым по делу об убийстве Владимира Маругова

Следственный комитет (СК) РФ опубликовал видео с подозреваемым по делу об убийстве предпринимателя Владимира Маругова.

Мужчину задержали в Подмосковье. Он отказался давать показания, в том числе не рассказал, где находится его сообщник. Последнего продолжают разыскивать.

Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 ноября. Неизвестные проникли на участок семьи Маругова, где взяли в заложники мужчину и женщину и потребовали деньги.

Женщине удалось сбежать и вызвать полицию. Прибывшие на место правоохранители нашли Маругова убитым. Позднее факт смерти предпринимателя публично подтвердила его бывшая жена.

