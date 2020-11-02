В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Маругова

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В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления СК РФ по Московской области Ольгу Врадий.

"Совместными усилиями СК и МВД задержан один из подозреваемых", – рассказала она.

Врадий добавила, что в настоящий момент ведется работа над поиском и установлением соучастника преступления.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с насильственной смертью Маругова. По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 ноября неизвестные взяли в заложники мужчину и его супругу на территории их домовладения. Они потребовали выдать им хранящиеся в доме деньги.

Женщине удалось высвободиться и обратиться в правоохранительные органы. По возвращении на место происшествия выяснилось, что бизнесмена убили из арбалета, а сами злоумышленники сбежали.