СК возбудил уголовное дело об убийстве владельца "Мясной империи" Маругова

11:16
Фото: youtube.com/"ПРО Бизнес ТВ"
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины в бане, сообщили в Следственном комитете. По предварительным данным, погибший – владелец "Мясной империи" Вячеслав Маругов.
"Следственным отделом по Истре ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя. Проводятся разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к убийству", – указано в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 ноября неизвестные проникли на территорию домовладения и взяли в заложники мужчину и женщину. Последняя смогла сбежать и вызвать полицию. Прибывшие на место правоохранители нашли мужчину убитым от арбалетного выстрела.
По некоторым данным, трагедия произошла в деревне Аносино. Подозреваемых якобы уже видели, но им удалось сбежать от полиции в лес.
В конце октября стало известно, что красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству бизнесмена за 50 тысяч долларов. 22 октября мужчина был повторно задержан.
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