Cуд рассмотрит жалобу Фургала по эпизоду об организации убийства бизнесмена Зори

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мосгорсуд обязал Басманный суд Москвы рассмотреть жалобу защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по эпизоду об организации убийства бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из его адвокатов Александра Старцева.

"Мосгорсуд сегодня удовлетворил жалобу защиты Фургала и направил материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции – Басманный районный суд Москвы", – сказал защитник, уточнив, что ранее суд отказался принимать к рассмотрению жалобу.

Бывшего губернатора обвиняют в организации убийств ряда предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в середине 2000-х годов, а также в покушении на убийство. Эту информацию подтвердили и те, кому также вменяются обвинения.

Сам Фургал свою вину не признает. Адвокат экс-губернатора заявил, что он не виновен, поскольку был врачом и давал клятву Гиппократа.

В этом году истекает срок давности – 15 лет по делу. Если приговор вынесут раньше, Фургал может получить пожизненный срок.

