Cуд рассмотрит жалобу Фургала по эпизоду об организации убийства бизнесмена Зори

16:55
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Мосгорсуд обязал Басманный суд Москвы рассмотреть жалобу защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по эпизоду об организации убийства бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из его адвокатов Александра Старцева.
"Мосгорсуд сегодня удовлетворил жалобу защиты Фургала и направил материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции – Басманный районный суд Москвы", – сказал защитник, уточнив, что ранее суд отказался принимать к рассмотрению жалобу.
Бывшего губернатора обвиняют в организации убийств ряда предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в середине 2000-х годов, а также в покушении на убийство. Эту информацию подтвердили и те, кому также вменяются обвинения.
Сам Фургал свою вину не признает. Адвокат экс-губернатора заявил, что он не виновен, поскольку был врачом и давал клятву Гиппократа.
В этом году истекает срок давности – 15 лет по делу. Если приговор вынесут раньше, Фургал может получить пожизненный срок.
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