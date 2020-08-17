Срок следствия по делу Фургала продлили до 8 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Срок следствия по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продлили до 8 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Басманного суда столицы.

Кроме того, суд арестовал более 3 миллионов рублей и две иномарки, принадлежащие обвиняемому в качестве обеспечительной меры по его уголовному делу.

"Учитывая, что срок следствия продлен до 8 ноября, Басманный суд арестовал более 3 миллионов рублей, более 2 тысяч долларов и две машины – Toyota Land Cruiser и Lexus. Фургал обжаловал данное решение", – сказала судья.

Фургал обвиняется в покушении на убийство. Также ему инкриминируют организацию убийств ряда предпринимателей в Хабаровской и Амурской областях в середине 2000-х годов. Последнее подтвердили те, кто также обвиняется в смерти бизнесменов.

Сам Фургал не признает вину. Адвокат заявил, что он не мог убить человека, поскольку был врачом и давал клятву Гиппократа. В итоге суд принял решение об аресте Фургала до 9 сентября.

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил в отставку Фургала с поста главы Хабаровского края. Его преемником на время до региональных выборов назначен Михаил Дегтярев.

