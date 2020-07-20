СК изучит все обстоятельства первоначального расследования дела Фургала

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Следственный комитет России планирует изучить все обстоятельства первоначального расследования дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Следственным комитетом России продолжается установление всех обстоятельств совершения преступлений против личности, инкриминируемых Сергею Фургалу и его соучастникам. В ходе расследования восстановлена хронология и обстоятельства, связанные с уголовным преследованием Фургала в 2004 году", – сообщили в СК РФ.

Следователи установили, что после произошедшего в том году убийства предпринимателя Евгения Зюри правоохранительные органы в качестве подозреваемых задержали Фургала и его делового партнера Николая Мистрюкова.

Сообщалось, что на причастность мужчин к преступлению указали свидетели и иные материалы. Впоследствии Фургала и Мистрюкова освободили, а дело было закрыто за неимением достаточных доказательств.

Следствие собрало данные, которые указывают на то, что Сергей Фургал, тогда бывший крупным предпринимателем и депутатом, оказывал давление на высокопоставленных сотрудников милиции. Те в ответ предупреждали о следственных действиях.

Кроме того, правоохранительные органы установили факт давления на лиц, чьи показания в 2004 году имели особое значение для следствия. Наконец в Следственном комитете выявили, что данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова не были внесены в официальные базы данных.

СК РФ рассчитывает всесторонне изучить и дать правовую оценку действиям как фигурантов уголовного дела, так и тех, кто вел расследование.

Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей в Хабаровском и Алтайском краях в 2004-2005 годах. Вину политик не признал.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, подписал указ об отставке Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Пост врио губернатора занял Михаил Дегтярев.

