СК заявил о наличии доказательств причастности Фургала к убийствам

18:22
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Следствие обладает неопровержимыми доказательствами причастности Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края, к двум убийствам и одному покушению, сообщает РИА Новости.
Информацию предоставила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По ее словам, преступления были совершены более 15 лет назад – в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
"Работа <...> значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников", – подчеркнула Петренко.
Как отметила представитель ведомства, следователи расследуют убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на Александра Смольского. Следствие связывает преступления с развитием бизнес-интересов подозреваемого. Петренко заверила, что несостыковки в показаниях свидетелей наблюдались еще в начале расследования.
"В 2019 году доказательственную базу удалось пополнить и другими сведениями, что впоследствии позволило следствию сделать однозначный вывод о причастности Фургала <...> и соединить в одном производстве уголовные дела", – добавила она.
Сергея Фургала задержали по подозрению в причастности к убийствам, совершенным в 2000-х годах. В суде он заявил о своей полной невиновности, однако подчеркнул, что готов сотрудничать со следствием и помочь установить истину по делу.
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