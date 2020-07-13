Защита обжаловала арест губернатора Фургала

12:36
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Защита обжаловала арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации убийств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Бориса Кожемякина.
"Защитой подана апелляционная жалоба на заключение Фургала под стражу с просьбой изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей", – сказал адвокат.
Кожемякин добавил, что жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде.
10 июля Басманный районный суд Москвы постановил арестовать Фургала до 9 сентября.
Заседание суда проходило в закрытом режиме с целью обеспечения безопасности участников процесса. Такое решение было принято в связи с заявлением следователя об угрозах фигурантам дела.
Главу Хабаровского края обвиняют в покушении на убийство. Кроме того, по версии следствия, он был причастен к организации убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в середине 2000-х годов.
Последнее подтверждено показаниями тех, кто также обвиняется в смертях бизнесменов. Сам же Фургал не считает себя виновным, о чем на заседании суда заявил его адвокат Борис Кожемякин.
Он также сообщил, что Фургал был врачом и давал клятву Гиппократа. В связи с этим, по словам адвоката, он не мог совершить противоправное лишение жизни.
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