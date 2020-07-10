Фургал не мог пойти на убийство, так как давал клятву Гиппократа – адвокат

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не мог совершить убийство, так давал клятву Гиппократа. Об этом заявил его адвокат Борис Кожемякин.

"Он врач и давал клятву Гиппократа. Деятельность доктора несовместима с противоправным лишением жизни", – приводит слова Кожемякина РИА Новости.

На данный момент в Басманном суде столицы рассматривается вопрос об аресте губернатора Хабаровского края. Заседание проходит в закрытом режиме для обеспечения безопасности участников процесса.

Глава Хабаровского края был задержан в связи с обвинениями в покушении на убийство. Кроме того, ему инкриминируется организация убийств ряда предпринимателей в 2004–2005 годах.

Следствие запросило меру пресечения в виде ареста для главы Хабаровского края. Сам он отказался признать вину в инкриминируемых ему преступлениях.