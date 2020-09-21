Мосгорсуд разрешил СК предъявить Фургалу обвинение в убийстве Зори

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори, сообщает РИА Новости.

Это означает, что решение Басманного суда об отмене постановления хабаровской прокуратуры от 2005 года, закрывшей уголовное преследование Фургала из-за отсутствия доказательств, признано законным.

В начале сентября СК уже предъявил это обвинение экс-губернатору, не дожидаясь подтверждения от Мосгорсуда.

Таким образом, Фургала официально обвиняют по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского.

По данным агентства, показания о возможной причастности экс-губернатора к организации убийства Зори дали предполагаемые исполнители.

В этом году истекает срок давности 15 лет по делу. Если приговор вынесут раньше, Фургал может получить пожизненный срок.

Сам политик свою вину не признает. Адвокат экс-губернатора заявил, что он не виновен, поскольку был врачом и давал клятву Гиппократа.

Ранее суд принял решение продлить арест Фургала еще на три месяца, до декабря 2020.